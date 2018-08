RMC SPORT - Fedele: "Milan in dieci con Biglia. C'è stato un calo psicologico"

Il giornalista Furio Fedele è intervenuto a RMC Sport Live Show: "Il Milan ha giocato in dieci finché Biglia è stato in campo. Il suo acquisto l'anno scorso è stato frettoloso da parte della vecchia gestione rossonera. L'esordio di Bakayoko è stato difficile perché il nuovo acquisto va allenato tatticamente. Questo il Milan è sulla strada giusta, c'è tanto da lavorare e questa sera si è vista anche la maggior esperienza di Ancelotti nei confronti di Gattuso".

Higuain non è uno che deve giocare per la squadra ma viceversa. E' così?

"Sicuramente Higuain va servito in maniera diversa da quanto visto questa sera. Stasera mi è piaciuto molto Bonaventura. Questo Milan può e deve crescere ancora, peccato perché stasera un pari ci stava. Il Milan deve giocare per Higuain. Nel secondo tempo c'è stato un calo psicologico. Donnarumma? E' un portiere normale e un portiere normale non può guadagnare sei milioni di euro. Non sono convinto che sia lui il titolare migliore per il Milan. Alla prossima giornata, contro la Roma, il Milan deve necessariamente vincere".

Napoli?

"Ancelotti riesce sempre ad ottenere risultati importanti. Ospina non mi pare un fenomeno ma il Napoli ha sei punti in classifica e dimostra di trovare sempre la via del gol, com'era la squadra di Sarri".

Gattuso è l'allenatore giusto per le ambizioni del Milan?

"Già l'anno scorso ha fatto un miracolo arrivando sesto senza un attaccante vero. Quest'anno ha una squadra più forte e se riesce ad assestare il centrocampo allora può davvero fare molto bene. Gattuso merita fiducia".