RMC SPORT - Fedele: "Milan, manca il bomber. Gattuso il vero protagonista"

© foto di Federico De Luca

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, ospite di RMC Sport ha analizzato così il pareggio del Milan nel derby con l'Inter: "Se questo risultato chiude la strada ai rossoneri verso la qualificazione in Champions? Abbastanza, perché bisogna calcolare che in realtà al Milan non servono solo 8 punti da recuperare, ma 9. In questo momento i risultati negli scontri diretti danno ragione alla squadra di Spalletti, quindi se i rossoneri dovessero raggiungere l'Inter a parità di punti all'ultima giornata, allora in quel caso si qualificherebbero i nerazzurri. Quindi un problema in più per il Milan di Gattuso. Un Milan ancora fragile, abbastanza stanco, dove non si è visto assolutamente Suso, dove la difesa bene o male ha retto mentre il centrocampo no. E sopratutto in attacco manca quel bomber da 20-25 gol che ha chiesto anche Gattuso quando gli hanno domandato cosa gli piacerebbe avere in vista del rinnovo del contratto. In questo momento Cutrone, Kalinic e André Silva insieme hanno segnato 13 gol, basta vedere cosa hanno fatto Icardi e Immobile da soli per capire qual è il gap e qual è il vero problema di questo Milan".

Fisicamente il Milan sta pagando lo sforzo fatto per rientrare nella corsa Champions?

"Sicuramente ha fatto bene, però sei sempre sesto a fatica, devi stare attento perché dietro hai tre squadre a 4 punti e ti insidiano in maniera evidente. E' anche vero che il settimo posto potrebbe andare bene per l'Europa League, che però da settimo diventerebbe abbastanza complicata perché ci sarebbe un turno preliminare in più. E' un Milan dove il vero protagonista è Gattuso, capace da esordiente di fare un lavoro onesto e costruttivo. C'è comunque da fare molto in attacco e in difesa, a maggior ragione perché Conti, che verrà operato domani, non sarà disponibile prima di ottobre, novembre. E poi anche perché ci vogliono dei correttivi a centrocampo, con Biglia che oggi era assente per squalifica e Montolivo ha perso gran parte dello smalto che gli apparteneva, soprattutto per quanto riguarda le idee e il gioco".