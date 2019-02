RMC SPORT - Fedele: "Napoli, contesto ADL su piano comunicativo"

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, lo storico procuratore Enrico Fedele ha commentato il recente momento vissuto dal Napoli di Carlo Ancelotti. "Ancelotti il CR7 del Napoli? Il problema - ha detto - è che non va in campo, c'è una grande confusione. La gente è convinta che il tecnico rappresenti l'anello forte, ma è solo il 20% del sistema. Si vince con grandi calciatori. Ancelotti non è mai stato un maniaco del grande calcio, è sempre stato un tecnico che ha dato indicazioni con i calciatori in grado di risolvere il problema. A Napoli ha stravolto un po' le cose, serviva un mister che dà una mentalità. Sarri è stato un grande tecnico fino al sabato, la domenica allenava la sua idea. Ancelotti, dopo 3-4 gare, ha ribaltato il Napoli e s'è trovato una squadra con calciatori spesso non inseriti nei propri ruoli".

Insigne e Mertens non sono adatti, forse, a giocare a due in avanti. "Il Napoli aveva la propria forza nella catena di sinistra: Ghoulam-Hamsik-Insigne, ora è stravolta. Non si vede più. Io, quando costruivo squadre, prendevo dei calciatori omologhi. Chi è l'alternativa a Milik? Lui è l'unico calciatore per giocare con la prima punta, stesso discorso per Callejon e Allan. Unici nei rispettivi ruoli".

Il Napoli a gennaio ha dato via Rog e Hamsik. "A questo punto, gli azzurri non hanno sostituito. Si sono impoveriti, non c'è dubbio. Ancelotti non s'è opposto e non ha chiesto un ricambio, questa cosa mi ha stupito. Il Napoli deve capire cosa fare da grande, vuole costruire una squadra forte? Allora deve arricchirsi tecnicamente, senza cedere Allan e Koulibaly. Io sono d'accordo con De Laurentiis fino a un certo punto. Lo contesto sulla comunicazione perché, se dovesse parlare di un Napoli da Europa, allora andrebbe tutto ok. Se dice che vuole lo Scudetto, poi si parla di arbitri e altre situazioni che creano alibi alla squadra e alla piazza. Quando poi sei a tredici punti dietro la Juve, senza Coppa Italia e con l'Europa League, devi capire se è un'annata storta o c'è dell'altro".