RMC SPORT - Fedele: "Sarri non resterà a Napoli. Tre squadre su di lui"

Enrico Fedele, noto agente ed ex dirigente, a RMC Sport Live Show ha parlato così del mercato e del futuro di Sarri: "Per me il rapporto Napoli-Sarri non andrà avanti. Io fossi Sarri riterrei chiuso il ciclo a Napoli sia in caso di vittoria, che gli auguro, che no. Dopo tre anni solitamente un ciclo si chiude anche perché ci sono diversi giocatori che potranno partire a giugno, senza considerare che il Napoli ha già perso Reina".

Perché Sarri dovrebbe andar via da Napoli?

"Ti posso garantire che ci sono tre squadre, una anche italiana, che farebbero follie per Sarri e lui merita queste attenzioni. Reputo Sarri il più forte maestro di calcio dal lunedì al sabato, purtroppo questa sua idea ossessiva lo porta alla domenica ad avere qualche problema, anche nella gestione della rosa. Quando vanno via i giocatori da Napoli, quelli che non giocano, si lamentano sempre. Mi sembra di rivivere la situazione di Mazzarri".

Il futuro di Sarri si intreccia con quello di Giuntoli. Il ds merita la riconferma?

"Oggi c'è un presidente che decide tutto e Giuntoli si è trovato ad impattarsi in una realtà nuova. Se vado a vedere i giocatori che ha preso dico che il Napoli ha speso 100 milioni di euro, e non gioca nessuno che è stato preso negli ultimi tre anni. Quindi viene da farsi delle domande".

Reina va al Milan perché è convinto che parta Donnarumma?

"C'è aria di cessione per Donnarumma anche per la situazione economica del Milan. E' l'unico che potrebbe portare certe cifre al Milan. Sarebbe una soluzione logica".