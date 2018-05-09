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Serie A

RMC SPORT - Fedele: "Umiliante questa sconfitta del Milan"

09.05.2018 23:25 di RMCSport Redazione  Twitter:    articolo letto 5091 volte

Furio Fedele, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus sul Milan: "Sono senza parole perché al di là del divario tecnico che c'è tra le due squadre non è concepibile perdere così, specie dopo un buon primo tempo. In otto minuti il Milan ha preso tre gol con due autoreti di Donnarumma. Non può accadere in una finale, è umiliante. E' veramente raro nella storia del Milan vedere uno scempio del genere".

Come esce il Milan da questa stagione?
"Mancano ancora 180 minuti e se il Milan non andrà in Europa League il bilancio sarà negativo. Chi non ha colpe è certamente Gennaro Gattuso che è arrivato a stagione in corso in una situazione già complicata".
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