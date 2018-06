RMC SPORT - Felipe: "Meret forte e maturato. Fiorentina punto d'arrivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Felipe Dal Bello, difensore della SPAL ed ex giocatore viola ha parlato della Fiorentina nel corso di "Garrisca al Vento" su RMC Sport: "Credo che Meret sia contento se dovesse venire a Firenze. E' un ragazzo per bene, lo ha dimostrato ed è maturato molto restando un altro anno a Ferrara, è forte ed andando alla Fiorentina per lui sarebbe un punto di arrivo e si troverebbe bene a Firenze. De Paul pronto per i viola? L'ultimo anno ad Udine non fa testo, tutta la squadra è andata male. E' un giocatore che ha bisogno della fiducia, ha fatto delle belle cose e se sta bene con la testa e fisicamente ti cambia le partite. A Firenze avrebbe anche degli stimoli in più".