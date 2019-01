RMC SPORT - Ferrari: "Piatek una bella scommessa del Milan"

A RMC Sport Live Show è intervenuto l’agente di mercato Fabrizio Ferrari per parlare dei maggiori temi di giornata.

Su Balotelli

"Sta facendo un po’ di brutte figure il Marsiglia. Ha giocatori fuori forma e giocatori che non convincono. Balotelli purtroppo è un terno al lotto. E’ in un ambiente complicato dove deve dimostrare di fare gol. E’ una responsabilità in un club come l’OM".

Su Allan e il PSG

"Tuchel aveva fato una dichiarazione forte dopo l’infortunio di Verratti, dicendosi preoccupato per la stagione, richiamando la società sulla situazione centrocampisti. Credo sia inevitabile un acquisto a gennaio, ma il problema sta nel FFP. Bisogna capire quanto possa essere vero l’affare. E’ chiaro che un giocatore come Allan, che recupera tanti palloni e le qualità dei giocatori del PSG è importante, ma non credo che il Napoli se lo faccia sfuggire".

Su Boateng al Barcellona

"E’ un giocatore con un curriculum importante. E’ un ragazzo che ha giocato al Milan, con carriera importante, che sembrava in una parabola discendente. Ma il Barcellona pensa che possa essere utile".

Su Struna in MLS

"E’ un ragazzo che andava in scadenza al Palermo, in estate non ci sono state offerte adeguate e abbiamo iniziato il campionato. Lui voleva andare via, ma avevo cominciato a lavorare con la MLS, che non è più il cimitero di elefanti di qualche anno fa. Ho trovato la collaborazione con Houston, che è un bel progetto per lui".

Sul calciomercato invernale

"La Roma non so se farà qualcosa. Però credo che questa sessione sia di riparazione. Ora con l’allungamento della data si macinano sempre più idee. Sono convinto che qualcosa vedremo nei prossimi giorni".

Su Icardi e Perisic

"Credo che sia inevitabile che sia modificata la clausola di Icardi. La toglierà l'Inter o la metterà più alta. Se ne parla tanto di addio di Perisic, quindi vuol dire che qualcosa sotto c'è".

Sull'affare migliore

"Curioso di vedere Piatek al Milan, è una scommessa passare da un campione affermato come Higuain a lui, che è in rampa di lancio".