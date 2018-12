RMC SPORT - Ferraria: “Zurigo, Kololli stella. Napoli nettamente favorito”

© foto di Giacomo Morini

Sarà lo Zurigo a sfidare il Napoli in Europa League ai sedicesimi. Per parlare della squadra elvetica, RMC Sport ha intercettato Flavio Ferraria, agente e intermediario attivo sull'asse Italia-Svizzera nonché esperto di calcio elvetico. Attraverso la trasmissione A Tutto Napoli, ha dichiarato: “Lo Zurigo si conosce poco in Italia, è una squadra che lavora per il futuro. Ha un tecnico giovane, Magnin. La formazione rispecchia il carattere dell'allenatore, che gioca con un 4-2-3-1. Ci sono elementi interessanti ma lo Zurigo lavora sul collettivo. Ha fatto bene nel girone di Europa League, è una squadra tignosa. Kryeziu piaceva alla Lazio, Kololli è un po' la stella della squadra. Khelifi era considerato come un ragazzo di grande prospettiva, poi è tornato in patria per riprendere il suo cammino. Il campionato svizzero ha disputato ieri la 18esima giornata, ora riprenderà a inizio febbraio. Nei prossimi anni, secondo me, lo Zurigo potrà contendere il titolo elvetico allo Young Boys perché ha una squadra giovane che può crescere tanto”, le sue parole.

Quante chance ha lo Zurigo di qualificarsi? “Sarà difficile, direi circa il 10% di probabilità di passaggio del turno. Il Napoli è più forte, magari potrà trovare difficoltà a Zurigo. Lì amano il calcio, vivono per questa squadra. Tuttavia credo che non ci sarà partita, gli azzurri sono nettamente favoriti”.