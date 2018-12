RMC SPORT - Ferrario: "Inter fa la partita, Napoli può colpire negli spazi"

Moreno Ferrario, ex giocatore del Napoli, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo di Inter-Napoli: "L'Inter sta cercando di aggredire alto il Napoli per cercare di recuperare subito il pallone. E' una partita tra due squadre che si rispettano con i nerazzurri che cercano di fare la partita. Non so quanto possa durare l'Inter così con un Napoli costruito per colpire negli spazi".

Il Napoli con una vittoria potrebbe accorciare sulla Juve?

"Sì ma non cambierebbe nulla sulla corsa scudetto. La Juventus è di un'altra categoria soprattutto a livello mentale. Anche oggi i bianconeri hanno giocato contro la squadra più complicata e in un uomo in meno hanno pareggiato. Ronaldo? Io ho avuto la fortuna di giocare con Maradona e questi giocatori sono stati presi proprio per questo. Comunque la Juve anche prima di Ronaldo non era messa proprio male".

Ancelotti e Sarri, metodi diversi sull'utilizzo della rosa del Napoli?

"La qualità la fanno i giocatori, gli allenatori ci mettono la teoria. Ancelotti ragiona da ex giocatore mentre Sarri da allenatore che è diventato bravo nel tempo. Purtroppo la politica Sarri è costata qualcosa al Napoli".

Cosa consiglierebbe a Higuain?

"Higuain alla Juventus era migliorato rispetto al Napoli perché si era calato in un contesto in cui riusciva anche a fare assist. Invece al Milan si ritrova con giocatori molto diversi perché a Higuain il pallone non arriva mai e così si innervosisce".

Koulibaly è tra i più forti al mondo?

"Chiellini è il più bravo marcatore che c'è in circolazione. Koulibaly è della nuova generazione tra quelli giovani è sicuramente tra i più bravi. Nel Napoli è riuscito a diventare il difensore più bravo di tutti".