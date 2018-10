RMC SPORT - Ferrero: "Felice di vedere la Nazionale a Genova"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato intercettato dai cronisti presenti a Marassi per la sfida amichevole fra Italia e Ucraina. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "La Nazionale? La vedo bene. Sono molto felice che la Nazionale sia venuta a Genova, ma non basta. Con il calcio possiamo dare alla gente un'ora e mezzo di sollievo. C'è un problema molto importante, siamo qui per ricordare 43 persone che non ci sono più, ci sono 700 persone che stanno in mezzo alla strada. Il sindaco Marco Bucci, che è un grande sindaco, ed il presidente Toti, devono urlare alle istituzioni romane perché questa cosa non sia soltanto propaganda ma sia realtà".