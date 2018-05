RMC SPORT - Ferrero: "Orsato è uno dei migliori arbitri esistenti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport (Clicca qui per l'intervista integrale) , il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero s'è così espresso s'è così espresso sull'arbitro Daniele Orsato, direttore di gara al centro delle polemiche dopo la direzione di Inter-Juventus: "E' uno dei migliori arbitri esistenti, così come lo era Rizzoli. Io non ho visto Inter-Juventus e seguendo i giornali non posso dare giudizi, ma dico solo che è un grande arbitro. Non so cosa gli sia successo sabato".