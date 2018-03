RMC SPORT - Ferrero: "Torreira al Napoli? Andrà dove gli pare..."

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato a RMC Sport a margine dell'incontro al CONI col capo della Polizia Franco Gabrielli: "Adesso c'è chi ha vinto una gara e si chiama Mediapro. Ha versato, come da contratto, i primi 50 milioni quindi non esistono problemi. Creazione di un canale della Lega? Dovete chiedere a loro ma mi sembra prematuro. Il problema ora è di Mediapro che ha fatto una scelta importante acquisendo per 3 anni i diritti tv. La scelta dell'ad e del consiglio? Decideremo tutto nella prossima riunione. Oggi abbiamo fatto una riunione importante, abbiamo parlato col capo della Polizia che è un uomo di spessore. Penso che il tifoso vada tutelato, ho sempre parlato di porte aperte allo stadio. Chi va a delinquere negli stadi non è un tifoso ma un disturbatore che va punito seriamente. Lo sport è il sale della vita, il calcio è divertimento. Dobbiamo dare esempio ai giovani, fare calcio fa bene alla salute e il tifoso va tutelato. Stiamo lavorando per riportare i tifosi allo stadio, apriremo un laboratorio in collaborazione col nuovo governo. Devono capire che noi non siamo responsabili se un delinquente entra allo stadio, questa della responsabilità oggettiva è una legge antica e va tolta. Io propongo sport, spettacolo, una partita di calcio. Noi collaboreremo ma senza responsabilità oggettiva. Noi offriamo lo spettacolo, poi sarà la polizia, che è una delle migliori in Europa, che dovrà capire chi è il facinoroso in questione. Torreira al Napoli? Andrà dove gli pare... Anche questa sarà una cosa da sistemare. Se il calciatore ha un contratto con me deve fare quello che dico io oppure deve esserci un trasferimento di pari livello".