RMC SPORT - Ferrero: "Torreira con Giampaolo al Napoli? Si portasse tutti..."

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport (Clicca qui per l'intervista integrale) , il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero s'è così espresso sul futuro di Marco Giampaolo, opzione che sta valutando il Napoli qualora Sarri decidesse di andare via la prossima estate: "Io ho un patto con lui, se chiama qualcuno viene da me e me lo dice. Se lui vuole andare in un grande club non posso fermarlo io".

Torreira a Napoli con Giampaolo?

"Che si portasse tutti, basta pagare... Torreira è un giocatore di cui si parla troppo, molti club lo chiedono ma aspettiamo giugno: qualcosa accadrà. Chiaramente, la decisione ultima è del ragazzo: il Napoli, l'Inter e altre squadre, lo vogliono tutti. Quanto vale? Siamo sulla linea di Schick, vale un quarantino".