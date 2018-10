RMC SPORT - Ferri: "Difficoltà Italia? Mancini ha poche scelte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Riccardo Ferri ha detto la sua in merito al delicato momento dell'Italia, per poi lasciarsi andare a qualche considerazione sull'ottimo inizio di stagione dell'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez. Queste le sue parole:

Sulla Nazionale

“Ci sono delle difficoltà oggettive che Mancini non può risolvere subito, neanche uno come lui ha la bacchetta magica: le scelte che ha a disposizione sono limitate. Ho visto però passi avanti mossi dall'Italia rispetto alle prime uscite. In questo momento è sbagliato scaricare tutte le colpe sul c.t., come accaduto in passato con #Ventura, che è stato di fatto delegittimato dalla squadra: la FIGC, in quell'occasione avrebbe dovuto fare qualcosa subito”.

Su Lautaro Martinez

“Parliamo di un giocatore moderno, completo: devo dire che mi ha impressionato. Arriva spesso all'appuntamento con il gol e ruba molto bene il tempo in area. Si tratta, inoltre, di un attaccante molto versatile: può giocare sia con Icardi che fare reparto da solo. È stato senz'altro un colpo azzeccato da parte dell'Inter”.