RMC SPORT - Ferri: "Icardi deve chiarirsi faccia a faccia con i compagni"

Nel corso del primo tempo di Cagliari-Inter al Live Show di RMC Sport è intervenuto Riccardo Ferri, ex giocatore nerazzurro: "L'Inter deve essere per forza superiore degli episodi dentro e fuori dal campo. L'obiettivo della società è quello di raggiungere un posto in Champions League che andrebbe a coronare una stagione positiva. Inoltre il percorso in Europa League sembra alla portata dell'Inter. Poi le stagioni si basano molto sull'equilibrio e forse all'interno dello spogliatoio ce ne è meno in questo momento, ma il gruppo ha reagito bene e lo dimostrano i risultati".

Che pensi delle ultime esternazioni di Icardi?

"Le sue parole nell'elencare il suo amore con l'Inter ci riportano un Icardi che vuole spiegare qualcosa che gli altri forse non hanno capito. Il comportamento di Icardi richiedeva subito un chiarimento con il gruppo, con i colleghi che lo hanno identificato come leader e che invece nell'ultimo periodo lo hanno delegittimato. Icardi deve prendersi la responsabilità di chiarirsi faccia a faccia con i compagni per sistemare la situazione. Il tempo però scorre e la cosa si sta ingigantendo aumentando anche le difficoltà anche perché l'Inter è in corsa per certi obiettivi. A Icardi dico che se non gioca perde anche la condizione. Non vedo nessun interesse a tenere una posizione rigida in una situazione del genere".

Icardi ha i requisiti per fare il capitano dell'Inter?

"Ai miei tempi il capitano veniva scelto in base alle presenze e alla militanza nel club. Il fatto di aver dato la fascia da capitano a Icardi è stato un riconoscimento dello spogliatoio e quello dei compagni è un parere molto importante. Bergomi quando era capitano si confrontava comunque con noi quando c'era da prendere una posizione. Nelle parole che ha scritto si capisce che Icardi in questo momento soffre e spero che sia lui il primo a fare un passo indietro anche perché è un valore che la società deve cercare di tutelare".

L'Inter può andare fino in fondo all'Europa League?

"Per quanto riguarda il passaggio del turno penso non ci saranno troppi problemi. Poi se ci dovesse essere ill rientro di Mauro Icardi le possibilità dell'Inter di arrivare fino in fondo si alzerebbero in maniera importante".