Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Riccardo Ferri, ex giocatore dell'Inter. Questo un estratto dell'intervista in merito a Icardi: "Icardi ha i requisiti per fare il capitano dell'Inter? Ai miei tempi il capitano veniva scelto in base alle presenze e alla militanza nel club. Il fatto di aver dato la fascia da capitano a Icardi è stato un riconoscimento dello spogliatoio e quello dei compagni è un parere molto importante. Bergomi quando era capitano si confrontava comunque con noi quando c'era da prendere una posizione. Nelle parole che ha scritto si capisce che Icardi in questo momento soffre e spero che sia lui il primo a fare un passo indietro anche perché è un valore che la società deve cercare di tutelare".