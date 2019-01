RMC SPORT - Festa: "A Barella consiglio di chiudere la stagione a Cagliari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluca Festa, ex giocatore del Cagliari oggi allenatore del Larissa in Grecia, a RMC Sport Live Show: "Barella? L'ho fatto esordire io sia in Serie B al Como sia in Serie A a Cagliari. E' un predestinato perché già nel settore giovanile spiccava rispetto agli altri soprattutto come personalità. E' cresciuto tanto di anno in anno".

Qual è l'aspetto caratteriale che più l'ha convinta di Barella?

"La personalità, quella ha fatto la differenza. Quasi un pizzico di arroganza, ma quella giusta che ti fa affrontare gli avversari nella maniera giusta. Anche in Nazionale ha dimostrato il suo valore. Ha qualità tecniche ma anche fisiche molto importanti. Ha una capacità aerobica straordinaria".

Che consiglio darebbe a Barella in questo mercato di gennaio?

"Io fossi in lui resterei a Cagliari fino a fine stagione. Poi magari si può cercare una soluzione migliore ma sarebbe giusto che finisse la stagione in Sardegna perché il Cagliari ha bisogno di lui. In questi casi però non dipende solo da Barella perché di fronte a tanti soldi anche la società dovrà pensarci bene".

Per il futuro meglio il Chelsea con Sarri?

"Senza dubbio io andrei in Premier League perché è il campionato migliore al mondo. Io ho avuto la fortuna di giocare in Premier ed è un campionato completamente diverso dal nostro. Per me per Barella la soluzione migliore sarebbe andare all'estero".

Il Cagliari come squadra la convince?

"Birsa è un giocatore di esperienza che può dare tanto al Cagliari. Maran è abituato a gestire giocatori maturi e il Cagliari ha tanti giocatori di esperienza. Credo che il Cagliari stia facendo bene, può contare su un ottimo allenatore e i tifosi sono sempre vicini alla squadra. Spero che il Cagliari si possa salvare quanto prima per poi magari togliersi qualche soddisfazione".

Con Birsa aumenta il tasso tecnico dell'attacco del Cagliari?

"Assolutamente. Con questo arrivo la squadra si è rinforzata. Bisognerebbe lavorare un po' in avanti perché il Cagliari è troppo dipendente da Pavoletti. Quando non gioca lui si sente la mancanza".

Il campionato greco?

"E' diviso in due tronconi ci sono le big, e poi ci siamo con tante altre squadre. La crisi economica ha colpito in maniera molto forte il calcio e il divario tra le prime e altre è davvero enorme. Ci sono comunque giocatori molto interessanti anche se devono migliorare molto dal punto di vista tattico. Io ho dovuto fare un lavoro importante per conoscere la mia realtà e stiamo migliorando molto".

Com'è l'ambiente a Larissa?

"E' una piazza con una storia prestigiosa, qui si sono vinti anche dei titoli. E' una realtà interessante. I tifosi non sono tanto presenti perché c'è un po' di contestazione nei confronti del presidente. Mi auguro che possano tornare a sostenerci grazie alle nostre vittorie".

Da ex interista cosa pensa della vicenda Icardi?

"Ogni anno si parla di questa cosa. Sinceramente non do tanto peso a queste situazioni. Io non tratterrei mai nessuno ad ogni costo, se uno vuole restare lo fa altrimenti no. Credo che l'Inter possa accontentare Icardi. Se c'è la volontà di rinnovare da entrambe le parti credo si possa trovare l'accordo".