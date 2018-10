RMC SPORT - FIGC, Uva: "Maglia 'Genova nel cuore' atto dovuto per la città"

Fonte: Dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

A margine della conferenza stampa di presentazione per la sfida Italia-Ucraina a Genova, il dg della FIGC Michele Uva ha parlato anche dell'impegno della Federazione nei riguardi della città ligure. "Il progetto promozionale - ha detto - prevedeva tante attività, coinvolgendo anche i 7-8 milioni di persone che assistono alla partita in tv. Maglia particolare per la sfida? Genova nel cuore è un unicum, pensiamo che sia un atto dovuto per quello che sta facendo la città per ripartire. Dobbiamo pensare alla tristezza ma anche al rilancio, alla ripartenza della città".

L'incasso sarà devoluto alle famiglie sfollate? "Non ci sarà incasso, perché questo vorrebbe dire prendere soldi dalla gente di Genova. Tutte le iniziative che hanno una concorrenza economica verranno dalle casse federali. Non è giusto che Genova paghi due volte".

Ci sarà una particolare attenzione agli orfani? "Abbiamo fatto qualcosa per gli sfollati e per gli orfani, soprattutto per il loro percorso scolastico. Inviteremo tutti allo stadio, Genova ha la forza per ripartire. Il sindaco mette il sorriso in tutto ciò che fa, dal punto di vista sportivo la gara non finisce mai. Non ci si arrende mai".