RMC SPORT - Filardi: “Grande cuore Napoli ma l’hanno fatto cadere”

Massimo Filardi, ex giocatore del Napoli, a RMC Sport Live Show ha parlato così: “Il Napoli non è caduto sul più bello l’hanno fatto cadere. Quando lotti punto a punto come hanno fatto Napoli e Juventus diventa anche una gara di nervi e trovo scandaloso che non si siano giocate in contemporanea le partite scudetto, almeno quelle dopo lo scontro diretto. Orsato o è scarso o è in malafede e per il Napoli giocare dopo uno scempio del genere diventa come scalare l’Everest. La Juventus era sull’orlo del burrone ed è stata ripresa per i capelli ed è stata rimessa sulla retta via. Il Napoli ha messo il cuore in questa stagione ma dopo Inter-Juventus non era affatto facile giocare contro una Fiorentina che ha fatto la sua gara”.

Questo Napoli, Sarri compreso, è alla fine di un ciclo?

"Sì assolutamente perché questa squadra aveva fatto un patto in estate per provare a vincere lo scudetto. Nessuno pensava che il Napoli potesse lottare per il titolo e stava facendo un miracolo. Peccato che è andata così, perché si poteva dare un segnale forte a tutto il calcio".

Il Napoli come dovrà ripartire la prossima stagione per rilanciare il progetto?

"La fortuna del Napoli è aver saputo valorizzare tanti giocatori e si possono ricavare davvero tantissimi milioni in estate. Se poi dovesse andar via Sarri io andrei su Conte, unico capace di rilanciare il Napoli".