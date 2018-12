Michele Fini, ex attaccante oggi vice allenatore del Peñarol neo campione di Uruguay, a RMC Sport Live Show: "Cristian Rodriguez è l'uomo squadra, il nostro trascinatore e il valore aggiunto. Garra charrua? C'è grande sacrificio da parte di tutti non avendo la stessa organizzazione del calcio europeo. Ci si arrangia con quello che c'è e per questo c'è grande sacrificio da parte di tutti. Ora capisco che percorso devono fare per arrivare a giocare in Europa. Il campionato è molto difficile e soprattutto allenare il Peñarol non è semplicissimo perché è sempre la squadra da battere e devi vincere sempre. Fortunatamente in campionato ci siamo riusciti. C'è una passione per il calcio incredibile anche all'interno dello stadio. In Sudamerica tutto lo stadio partecipa".