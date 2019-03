RMC SPORT - Fiore: "Juve favorita solo col Porto ai quarti di finale"

Stefano Fiore, ex calciatore, dice la sua sulle italiane in Europa e sul campionato italiano ospite di RMC Sport Live Show: "Oltre alla fantastica prova di squadra, c'è da essere contenti dei due italiani Spinazzola e Bernardeschi, fantastici, fenomenali. Il primo secondo me ancora meglio di Bernardeschi, considerando che era all'esordio in Champions, non era scontato che potesse disputare una gara del genere, un bel segnale per l'Italia di Mancini".

Dopo il ko dell'andata e dopo il ribaltone di ieri, la Juve ha testa per vincere questa Champions?

"Di certo la gara di ieri ha aggiunto convinzione in questo senso, ma la strada è ancora lunga. Se dovessero pescare il Porto, sarebbe sicuramente favorita, ma con tutte le altre, Ajax compresa, sarà una sfida alla pari. La Juve con Ronaldo è una seria candidata, ma si azzera tutto dopo gli ottavi".

Venendo all'Europa League, quante chance ha l'Inter di passare?

"Non parte favorita, ha un avversario complicatissimo. L'Eintracht sta facendo cose molto belle dall'inizio dell'anno, ha in rosa tre o quattro giocatori di assoluto valore che saranno uomini mercato. L'Inter poi sarà senza attaccanti, dovrà fare il mago e inventarsi qualcosa".

Parliamo di campionato: la Lazio ha cinque punti dalla Roma e otto dall'Inter quarta. Il pareggio di Firenze rischia di compromettere le chance di arrivare in Champions?

"Ha una partita da recuperare e da vincere, qualora lo facesse sarebbe potenzialmente in corsa. Il problema è che la Lazio non fa la corsa su una sola squadra, ma almeno su tre, ma c'è anche l'Atalanta. Deve fare un passetto alla volta, la gara di Firenze lascia un po' amaro in bocca: dopo aver dominato un'ora non è riuscita a contenere la reazione della Fiorentina. A breve ci saranno gli scontri con le milanesi e quelli dovrà vincerli".

Ti aspettavi di vedere un Parma così in alto in classifica?

"Direi di no: io addirittura pensavo che avrebbe lottato fino all'ultimo per salvarsi, aveva tante incognite e poche individualità. Ha fatto invece un campionato tra le grandi sorprese di questo campionato, con una precisa identità. Con la programmazione e l'unione delle idee si possono fare grandi cose. Sono contento per loro, è una delle squadre a cui sono più affezionato".