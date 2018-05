RMC SPORT - Fiore: "Lazio-Inter? Giusto che si decida tutto alla fine"

Stefano Fiore, ex giocatore tra le altre della Lazio, a RMC Sport Live Show ha parlato così della corsa Champions: "E’ stato un campionato molto bello anche per questa lotta tra Lazio ed Inter per un posto in Champions. Mi sembra giusto che si giochi tutto negli ultimi novanta minuti. Nonostante la sconfitta contro il Sassuolo, l’Inter ha ancora una possibilità: vincendo contro la Lazio centrerebbe l’ultimo posto utile".