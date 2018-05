RMC SPORT - Fiore: "Milinkovic-Savic vale più di cento milioni. E' unico"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Stefano Fiore, ex giocatore anche della Lazio, a RMC Sport Live Show ha parlato così del campionato: “Il Napoli ha tenuto testa alla Juventus in un duello incredibile. Speravamo tutti che la squadra di Sarri potesse vincere lo scudetto e mettere fine all’egemonia della Juve ma alla fine ha vinto la squadra più forte. Lo scudetto della Juventus è ancora una volta meritato. Non sappiamo se i bianconeri siano alla fine di un ciclo o no perché non vedo squadre che possano impensierirli in questo momento”.

Champions League, c’è la Roma e poi duello tra Lazio e Inter che si incontreranno all’ultima di campionato…

“E’ stato un campionato molto bello anche per questa lotta tra Lazio ed Inter per un posto in Champions. Giusto che si giochi tutto negli ultimi novanta minuti. Nonostante la sconfitta contro il Sassuolo l’Inter ha ancora una possibilità, vincendo contro la Lazio centrerebbe l’ultimo posto utile per la Champions”.

Milinkovic-Savic vale più di cento milioni?

“Per le cifre che girano adesso nel calcio vale quei soldi perché per qualità e caratteristiche è un giocatore unico. Guardo anche tanto calcio estero ma giocatori come lui non ce ne sono. Si aprirà un’asta e vedremo cosa succederà ma se in Inghilterra pagano un difensore settanta milioni di euro Milinkovic-Savic vale molto di più. Detto questo il mercato è impazzito e bisognerebbe tornare a cifre più normali”.

Real Madrid-Liverpool, finale di Champions League, come la vedi?

“Non c’è partita. Il Real Madrid è molto più abituato a certe partite ed è una squadra decisamente più forte del Liverpool. Mi è rimasta negli occhi la semifinale contro la Roma perché nonostante il grande vantaggio il Liverpool ha rischiato grosso. La squadra inglese non mi ha fatto una grande impressione, almeno a livello di solidità”.