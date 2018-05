RMC SPORT - Fiorentina, ag.Gori: "Tante squadre interessate ma è presto"

© foto di Federico De Luca

Giocondo Martorelli, agente dei talenti della Fiorentina Gabriele Gori e Luca Ranieri, ha parlato dei suoi assistiti a Garrisca al Vento, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina a cura della redazione di Firenzreviola.it in onda su RMC Sport. Ecco le sue parole a partire dalla vittoria della Primavera: "È stata una bellissima partita, rispetto all'andata la squadra ha legittimato il risultato rotondo con una prestazione di ottimo livello. Questi ragazzi stanno confermando le loro ottime qualità. Non solo sono tra le prime 4 squadre ma pochi mesi fa erano in finale del Viareggio. Sotto la guida di un ottimo allenatore hanno mostrato una crescita costante che è la cosa più importante per una società come la Fiorentina. E personalmente mi interessa la crescita esponenziale di Gori e Ranieri, i miei assistiti, più che i risultati e questo fa ben sperare per il futuro. Quale la soluzione migliore per Gori? E' appena finita questa giornata di soddisfazione che permette di giocarsi questo traguardo con l'Atalanta, perciò lasciamo questi ragazzi concentrati per questi ulteriori impegni. Bisogna intanto fare dei grandi complimenti a tutti, poi si valuterà la cosa migliore per i ragazzi cercando di capire dove possono esprimersi al meglio. Ci sono società che hanno già manifestato l'interesse per loro ma sono cose premature. Cessione Chiesa per avere soldi da spendere sul mercato? Se bastasse spendere soldi per entrare in Europa... non sempre funzione l'equazione, vedi Milan e Chelsea con la Champions. Quest'anno la Fiorentina ha fatto qualcosa di fantastico, giocandosi il posto per l'Europa League fino alla fine e credo che questo rapporto che si è ricreato tra club, squadra e città debba continuare. Non credo che Corvino voglia privarsi di questi giocatori che sono la base, come lo è Chiesa. Bisogna ora mettere dentro alcuni giocatori di assoluto valore e creare plusvalenze che è fondamentale per una società come la Fiorentina".