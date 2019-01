LIVE TMW - Bologna, capolinea per Inzaghi. Atteso Mihajlovic in città

9.01 - Centodiciannove giorni dall'ultima vittoria, il Bologna ha vissuto ieri un pomeriggio da incubo con il ko per 4-0 al Dall'Ara contro il Frosinone. E per Filippo Inzaghi, dovrebbe essere capolinea: le parole di Saputo di ieri non lasciato spazio ad ulteriori interpretazioni,...