RMC SPORT - Fiorentina, Bigica: "Battuta squadra più forte del campionato"

Fonte: dall'inviato allo stadio Ricci di Sassuolo

Ai microfoni di RMC Sport, il tecnico della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica parla così della final raggiunta dopo il successo sull'Atalanta: "Giocavamo contro la squadra più forte del campionato, che ha fisicità, gamba e nazionali. La nostra prova doveva essere di sacrifico e concretezza e alcuni episodi ci hanno sorriso. Lakti? Ha fatto la mezzala nel primo tempo e le sue caratteristiche lo aiutano, è un ragazzo del 2000 che con me ha sempre giocato e a cui non posso rinunciare. Finale? Aspettiamo, tanti di questi gruppo l'anno scorso piangevano e ora hanno la possibilità di rifarsi. Il gruppo? Importantissimo, credo sia l'arma principale della mia squadra. Voglio dedicare il raggiungimento di questa seconda finale in tre mesi al nostro capitano Davide Astori, è una persona che a Firenze, e non solo, ha lasciato il segno. Chi è pronto per la Prima Squadra? Pioli e Corvino ci osservano, sapranno loro cosa è meglio fare. Inter-Juve? Non so se la guarderò. Meli? E' un ragazzo utile per le sue caratteristiche, ha passato una settimana non bella dopo il Torino ma ha avuto la forza di rifarsi".