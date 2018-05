RMC SPORT - Fiorentina, Biraghi: "Astori era un riferimento per noi"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da RMC Sport il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato anche della tragica scomparsa di Davide Astori: "Davide era un punto di riferimento per noi, è stata una perdita umana difficile da superare. Ci siamo a quel punto guardati in faccia e ci siamo detti che dovevamo fare tutti qualcosa in più, come faceva anche lui in allenamento e in partita. Noi una famiglia in campo? Sì è vero, in questo spogliatoio non c’è soltanto un rapporto calcistico o lavorativo ma tanti aspetti in più che creano un’atmosfera importante. Adesso non dobbiamo sederci: dobbiamo far sì che il gruppo cresca ancora, è da inizio anno che crediamo di costruire qualcosa di importante: daremo soddisfazioni a noi e a tutta Firenze”.