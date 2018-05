RMC SPORT - Fiorentina, Biraghi: "Duro lavoro, si vedono i frutti"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da RMC Sport il laterale della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato anche della stagione dei gigliati: "Quando finisce un ciclo e inizia quello nuovo, serve un po’ di pazienza: in tanti non conoscevano la lingua, noi non conoscevamo l’allenatore ed il suo staff per cui c’è voluto un po’ più di tempo per ambientarsi. Noi abbiamo sempre creduto di poter far bene perché abbiamo una squadra di qualità e valori. Abbiamo sempre lavorato, nonostante le critiche che sono arrivate. Sono contento di aver riportato entusiasmo a Firenze. Siamo stati bravi grazie al mister a credere in quello che facevamo, anche se in campo all’inizio non ci trovavamo. Abbiamo però lavorato intensamente e adesso i frutti si vedono".