RMC SPORT - Fiorentina, Dabo: "Il gol una grande emozione"

© foto di Federico De Luca

Bryan Dabo, autore del gol vincente della Fiorentina contro il Genoa, ha parlato così in zona mista nel post-partita: "È stata una partita molto emozionante e decisamente importante per noi. Adesso ci sono due finali per noi. La squadra oggi ha lavorato molto bene ed è unita: si vede quando si celebra un gol. Cosa ho pensato dopo il palo? Che era finita, non pensavo ce l'avremmo fatta. Poi però ha vinto la nostra voglia di lottare e non mollare. L'emozione del primo gol? Per me è stato un grande momento perché il primo gol è sempre importante. Il primo pensiero è andato alla mia famiglia, poi alla squadra che per me è come una seconda famiglia. Sono orgoglioso di giocare con una squadra e una città così. La prossima? È la prima finale: per la città di Firenze sarà una festa perchè noi vogliamo sempre vincere. L'Europa? Tutte le squadre sono vicine, ma se noi vinciamo entrambe le partite possiamo credere fortemente all'Europa".