RMC SPORT - Fiorentina, Dabo: "Orgoglioso di essere in questo club"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport, il giocatore della Fiorentina Dabo ha commentato il primo gol segnato con la maglia viola: "Per me è stato un grande momento perché il primo gol è sempre importante. Il primo pensiero è andato alla mia famiglia, poi alla squadra che per me è come una seconda famiglia. Sono orgoglioso di giocare con una squadra e una città così".