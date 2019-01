© foto di Federico De Luca

Il terzino della Fiorentina David Hancko ha commentato in mixed zone la vittoria odierna contro il Chievo per 4-3: "Siamo molto contenti, la vittoria è molto importante in questo periodo. Ho fatto molto in questi sette mesi per questo, so anche in cosa devo migliorare. Esordio con assist? Voglio ringraziare molto i tifosi, il mister e i compagni che mi danno tanto supporto. Occasione? Voglio fare il possibile, è difficile ma voglio allenarmi sempre bene. Sono contento per questa partita ma devo lavorare molto. Coppa Italia? Ogni partita è molto importante, anche mercoledì è come una finale e giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi: i migliori. Lafont? La sua parata è molto importante per noi, siamo contenti di aver vinto questa partita".