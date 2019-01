RMC SPORT - Fiorentina, Hancko: "Migliorato in sei mesi. Sono pronto"

© foto di Giacomo Morini

David Hancko, terzino sinistro della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del triangolare che si è tenuto questa sera a Malta, sede del ritiro invernale della Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport:

"Sono molto contento di aver giocato oggi ed ovviamente sono felice per le due vittorie. Ci siamo allenati bene per tutta la settimana, ora la testa è al Torino. Giocare di più nel girone di ritorno? Sì, ovviamente mi piacerebbe ma per me questi sono i primi mesi in Italia, io voglio fare tutto bene in campo e fuori. Sono sicuro, la mia occasione arriverà. Meglio da esterno o centrale? Non è importante, la cosa importante è essere in campo ed aiutare la Fiorentina. Titolare a Torino in Coppa Italia? È una decisione che spetta solo al mister, io penso solo ad allenarmi bene: sono pronto. In Italia sono migliorato in tutto, dal fisico alla tattica".