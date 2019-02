RMC SPORT - Fiorentina, Lafont: "Contento per non aver subito gol"

Fonte: Firenzeviola.it

Arrivano altre dichiarazioni di Alban Lafont, portiere della Fiorentina, al termine della gara pareggiata contro il Napoli: "E' stata una grande partita, adesso però è già importante a pensare a guadagnare i tre punti contro la SPAL. Parole di Pioli? Mi fanno piacere. Lui è un grandissimo allenatore: lavora molto e ci fa lavorare molto. Fiducia? Sì, anche se avremmo prendere i tre punti. Ma come ho già detto è già ora di pensare alla SPAL. Parata più difficile? Tutte, non ne sceglierei una. Ma sono contento di non aver subito gol. Crescita? Sono contento di essere alla Fiorentina, lavoro ogni giorno per migliorare. Sia con Pioli che con l'allenatore dei portieri e il mio obiettivo è continuare sempre a crescere", le parole rilasciate dal classe '99 in zona mista.