RMC SPORT - Fiorentina, Mencucci: "Tanti giovani viola arriveranno in A"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Mencucci, presente al "Mapei Stadium" per Fiorentina-Inter Primavera, ha parlato così ai microfoni dei media, tra i quali RMC Sport: "Se siamo sempre in finale vuol dire che c'è un progetto serio, che porta la Fiorentina sempre alla fine del campionato. Sapete che l'obiettivo del settore giovanile comunque è un altro, anche se fa piacere vincere i trofei. Le nostre finali dimostrano in ogni caso la bontà del nostro lavoro. Diakhate? La sua perdita a inizio gara è stata pesantissima. Si tratta di un giocatore fondamentale per la Fiorentina e la sua sostituzione ha cambiato la partita. Con Diakhate in campo avremmo visto qualcosa di diverso. Dobbiamo comunque dire grazie sia a Bigica che a tutta la squadra. Futuro in prima squadra? Tanti dei giocatori di stasera arriveranno in Serie A, poi non so se alla Fiorentina o in altre squadre. Sono tantissimi i calciatori che oggi giocano in A o B e sono cresciuti a Firenze. Italia Femminile al Mondiale? E' una vittoria di tutto il movimento, ma in primis nostro. Se questo movimento esprime un calcio migliore e torna ai Mondiali dopo 20 anni è merito della Fiorentina, che ha investito nel calcio femminile e dato l'esempio ad altre squadre importanti di Serie A. Per questo nel calcio femminile in Italia secondo me si deve parlare di pre-Fiorentina e post-Fiorentina. Centro Sportivo? C'è il progetto di fare una struttura importante. Se però con quello che abbiamo adesso siamo al livello di una società come l'Inter, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto".