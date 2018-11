RMC SPORT - Fiorentina, Milenkovic: "Meritavamo la vittoria, testa alla Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Bologna, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: “Siamo stati sfortunati, oggi è stata una partita intensa, sotto la pioggia. Volevamo fare una partita per fare gol e vincere. Torniamo a casa scontenti perché meritavamo la vittoria. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo in fase offensiva ma non è bastato, speriamo di concretizzare nella prossima partita. Le occasioni sprecate? E’ mancato solo il gol, forse è mancata la concentrazione. Ho fiducia nei nostri attaccanti, nella prossima partita faranno gol. Il calendario e la Juve? In Serie A non è mai facile vincere, anche oggi però siamo stati sfortunati. Guardiamo avanti, la testa è soltanto alla Juventus. Non siamo molto contenti, meritavamo di vincere nelle ultime due partite. L'esordio di Ceccherini? Ha meritato l’occasione per giocare, ha fatto una buonissima partita, spero che continui così”.