RMC SPORT - Fiorentina, Mirallas: "Buon punto, vinciamo a Frosinone"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Kevin Mirallas in zona mista al termine del match pareggiato contro la Roma: “E’ stata una partita molto dura perché la Roma pè una grande squadra, nel primo tempo non abbiamo giocato molto bene ma dopo la rete di Jordan abbiamo fatto meglio. Alla fine è un buon punto, se vinciamo la prossima lo score complessivo è buono. Ancora un 1-1? Con un po’ di fortuna avremmo vinto la partita, il calcio è difficile e oggi abbiamo affrontato una grande squadra. Io più spesso in campo? La squadra lavora bene, ha qualità e spero che nella prossima partita possa vincere, prima dello stop per le Nazionali”.