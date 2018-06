RMC SPORT - Fiorentina, Pasalic pista molto concreta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultime ore il nome di Mario Pasalic è stato accostato alla Fiorentina. Il centrocampista di 23 anni è di proprietà del Chelsea e sarebbe propenso a tornare in Italia e come ha confermato Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, tramite il proprio profilo Twitter questa pista è molto concreta per la Fiorentina e Pasalic dunque potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza al Milan.