© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole in zona mista di German Pezzella al termine di Fiorentina-Juventus: “È difficile andare a casa con un risultato così, avevamo preparato bene in settimana questo match, la Juve ha grandi giocatori e ha fatto gol al momento giusto e noi non siamo riusciti a replicare. La mancata reazione? Noi dobbiamo giocare meglio per vincere le partite, la squadra però era in campo ed ha giocato su ogni pallone. Pur essendo messi bene in campo, non abbiamo trovato la porta. Soffriamo ma dobbiamo pedalare e pensare al Sassuolo. I prossimi avversari? Sì, vogliamo fare punti: penso che in questo momento non si può pensare troppo avanti, ma dobbiamo lavorare. Serve parlare poco e fare di più. Proviamo a fare i tre punti nella prossima partita”.