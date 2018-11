Fonte: dall'inviato Andrea Giannattasio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato in zona mista ai microfoni di RMC Sport dopo il pareggio per 1-1 a Frosinone: "Stiamo male perché potevamo chiuderla prima e un gol all'ultimo non si può prendere. Nello spogliatoio abbiamo parlato dei gol sbagliati, ma le cose a caldo post-partita rimangono lì. In ogni caso non si può sbagliare tanto e non chiudere una partita, mi dispiace perché io voglio sempre vincere. Chiudere una partita vuol dire anche avere il giusto atteggiamento, e ad esempio troppe volte abbiamo sbagliato passaggi facili, a quattro minuti dalla fine non possiamo prendere un gol perché disordinati in campo. - continua l'argentino – Sosta? Sicuramente avrebbe fatto comodo giocare subito un'altra partita, anche per invertire la situazione negativa e per mettere in campo la voglia che abbiamo dentro. Il super clasico di domani? Non cambio morale, penso al mio lavoro".