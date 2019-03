Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha analizzato in zona mista la sconfitta di ieri con l'Atalanta, ricordando anche il suo ex compagno di squadra Davide Astori a un anno dalla sua scomparsa. Questo quanto raccolto da RMC Sport: "Era difficile giocare a Bergamo perché avevamo tanti ricordi dentro di noi. Al minuto 13 c'erano tante cose nella mia testa, domani (oggi, ndr) andremo a fare un saluto a Davide. Speriamo che sia contento per ciò che stiamo facendo".