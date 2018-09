RMC SPORT - Fiorentina, Simeone: "Benassi deve offrirci una cena"

© foto di Giacomo Morini

Queste le parole di Giovanni Simeone, attaccante viola, nel post partita di Fiorentina-Udinese: “Abbiamo lavorato tanto durante i 90’, abbiamo sempre cercato l’opportunità di fare gol: siamo molto contenti per questo perché la nostra grinta dà seguito a quello che stiamo facendo. Tre punti valgono sempre, sia che si vinca 1-0 o 6-1: adesso dobbiamo lavorare e migliorare il prima possibile. La cena a Benassi? Speriamo che paghi lui… gli stiamo facendo le battute sul fatto che sia capocannoniere, è il minimo che paghi lui. La fascia di capitano non omologata ma per Astori? Abbiamo scelto che German indossi sempre quella fascia perché è un omaggio alla gente, ai quartieri e soprattutto a Davide: è la miglior versione per far capire alla famiglia cosa proviamo per lui. L’Argentina con gli attaccanti infortunati? Io sono sempre pronto per le opportunità, magari domani si svegliano e stanno bene…”