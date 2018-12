RMC SPORT - Fiorentina, Simeone: "Chiedo scusa per il gesto dopo il gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone commenta in zona mista il successo ottenuto nel derby con L'Empoli. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Sono venuto per chiedere scusa, il gesto dopo il gol non era rivolto ai tifosi, non se lo meritano di certo. Sono qui da un anno e mezzo ed i tifosi mi aiutano sempre, mi spingono a dare di più. Era una cosa personale. Vittoria della svolta? Ci voleva questo successo, volevamo sfogarci dopo il brutto periodo che abbiamo passato".