RMC SPORT - Fiorentina, Simeone: "L'Argentina? Sono sempre pronto"

© foto di Giacomo Morini

Queste le parole di Giovanni Simeone, attaccante viola, nel post partita di Fiorentina-Udinese: “La fascia di capitano non omologata ma per Astori? Abbiamo scelto che German indossi sempre quella fascia perché è un omaggio alla gente, ai quartieri e soprattutto a Davide: è la miglior versione per far capire alla famiglia cosa proviamo per lui. L’Argentina con gli attaccanti infortunati? Io sono sempre pronto per le opportunità, magari domani si svegliano e stanno bene…”