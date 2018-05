RMC SPORT - Fiorentina, Simeone: "Voglio migliorarmi e crescere"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato in mixed zone a San Siro della sua stagione: "Ho imparato tantissimo in quest’anno. Ci sono stati momenti difficili, dove non ho potuto segnare ma ho aiutato la squadra con gli assist. Domani, starò più tranquillo per vedere la stagione che ho fatto. Ho sempre voglia di migliorarmi e crescere".