Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, ha svelato alcune indiscrezioni di mercato nel corso di Garrisca al Vento!, trasmissione curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it. In uscita c'è una flebile idea SPAL per l'attaccante viola Cyril Thereau, anche se gli estensi non sembrano convintissimi di portare nella rosa del tecnico Semplici l'esperto francese, che a sua volta non ha molta voglia di lasciare la Fiorentina. In entrata invece i nomi più caldi in questo momento sono quelli di Dawid Kownacki della Sampdoria, che non interverrà eventualmente su Luis Muriel poiché ha esaurito gli slot per gli extra-comunitari, e di Nicola Sansone del Villarreal. Rimane ancora sullo sfondo, e non solo in ottica viola, il nome di Manolo Gabbiadini.