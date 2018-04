RMC SPORT - Fiorentina, Veretout: "Mancata un po' di cattiveria sotto porta"

Fonte: Dall'inviata a Firenze, Luciana Magistrato

Al termine della sfida contro la SPAL, Jordan Veretout ha analizzato in mixed zone: "Oggi volevamo fare un bel match e penso che l'abbiamo fatto: ci è mancata solo un po' di cattiveria sotto porta, le occasioni ci sono state. Può succedere, ma restiamo in corsa per l'Europa e adesso vogliamo concentrarci sulla sfida alla Lazio. L'Europa? Pensiamo partita per partita, poi alla fine vedremo dove riusciremo ad arrivare. Abbiamo fatto una grande rimonta ma pensare all'Europa ci può distrarre quindi vogliamo solo fare bene nella prossima partita. Il pareggio di oggi? La SPAL si è difesa molto bene e per noi è stato difficile giocarci contro ma le nostre occasioni le abbiamo avuto. Sapevo già che in Italia si difende molto bene (ride, ndr). E’ molto difficile la corsa all’Europa League perché siamo insieme a squadre forti come Samp e Atalanta, noi dobbiamo guardare partita per partita, non la classifica. Il mio italiano? Va abbastanza bene, ma posso ancora migliorare soprattutto nel parlare. Il ritorno dopo la vittoria contro la Roma? Vedere i tifosi dalla nostra parte è molto bello. Anche oggi, dopo un risultato non totalmente positivo ci hanno sostenuti tutta la partita e anche alla fine. Noi li ringraziamo di averci aspettato dopo la Roma, è stata una bella emozione. Forza Fiorentina".