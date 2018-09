RMC SPORT - Fiorentina, Veretout: "Vogliamo vincere tutte le partite"

© foto di Giacomo Morini

Il centrocampista francese della Fiorentina Jordan Veretout ha commentato così la prima sconfitta stagionale per 1-0 col Napoli proprio nel post-partita: “È stata una partita molto difficile perché il Napoli è una grande squadra. Abbiamo fatto una buona gara, ma dobbiamo fare meglio di così. Oggi è mancato un po’ di tutto. Mi trovo bene in questo ruolo davanti alla difesa anche se mi manca un po’ di ritmo perché non giocavo da tanto. Piano piano andrà meglio. A Genova? Vogliamo vincere tutte le partite, dobbiamo recuperare da questa sconfitta e riprendere la nostra marcia. Dobbiamo recuperare in fretta da questa sconfitta e anche le energie perché oggi abbiamo speso molto”.