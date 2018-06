RMC SPORT - Fiorentina, Vergine: "Siamo orgogliosi del secondo posto"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Vincenzo Vergine ha parlato in zona mista dopo la finale Primavera persa dai viola contro la Fiorentina: "Mi dispiace solo per i ragazzi perché era la terza finale con l'Inter che è ormai una realtà consolidata. Ci tenevano tanto, ma le finali si basano su equilibri sottili e l'infortunio di Diakhate è stato fin da subito un brutto segnale per noi. Era il nostro capitano, un giocatore che ci dava grande fisicità e qualità. I ragazzi sono stati bravi comunque a portare la partita fino ai supplementari. Essere qui significa che abbiamo fatto un buon lavoro e che abbiamo grandi potenzialità da mettere in mostra anche nel calcio dei grandi. Siamo già al lavoro per essere di nuovo competitivi e riprovarci ancora l’anno prossimo. Questo campionato è stato un torneo vero, ogni partita per noi è stata un combattimento. Essere arrivati secondi è stato un grande motivo d'orgoglio. Ringraziamo la proprietà e Corvino, che ha grande attenzione per il settore giovanile. Speriamo che il prossimo anno l'esito sia differente. Ho detto ai ragazzi di rialzare la testa, devono essere fieri di quello che hanno fatto. Ringrazio poi i tifosi che ci hanno sostenuto con forza. Questa finale chiaramente è stata dedicata al nostro capitano, che sarà sempre la stella polare anche per il futuro".