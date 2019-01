© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella mixed zone dell'Olimpico di Torino ha commentato la vittoria viola contro il Torino Vitor Hugo. Ecco le parole del difensore viola: "Vittoria importantissima fuori casa, contro avversario duro, abbiamo lottato e abbiamo avuto fortuna, siamo stati bravi. Loro molto fisici con giocatori muscolosi e alti, erba non buonissima ghiacciata sotto e non sapevamo come arrivasse la palla e questo era un altro problema da superare. Roma e Juve? Abbiamo voglia di fare tanta strada sia in Coppa che in campionato, abbiamo un obiettivo chiaro. Secondo i nostri conti mancano tutte finali e vogliamo vincerle. Vincere dà morale per Europa? Vincere fuori casa dà morale, è sempre difficile, dobbiamo solo migliorare. Che sofferenza in quei minuti in cui c'è stato il Var, ho sofferto di più sul gol di De Silvestri sullo 0-0. Sul fallo di mano sempre decisioni diverse? a me contro l'Inter hanno dato rigore ma se ci ripenso a quell'errore bruttissimo sto ancora male..., lasciamo stare. Ora abbiamo la Sampdoria e ci prepareremo al massimo per domenica"