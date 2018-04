RMC SPORT - Fiorentina, Vitor Hugo: "Esultanza per ricordare Davide"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrale della Fiorentina Vitor Hugo è intervenuto dalla zona mista dello stadio Olimpico dopo la vittoria contro la Roma: "Le sei vittorie consecutive sono arrivate grazie ai sacrifici di tutti. I tre punti di oggi sono molto importanti per la nostra classifica in più li abbiamo conquistati contro una squadra fortissima. Ora ci possiamo rilassare dopo aver fatto una grande partita. Esultanza sotto la Curva? lo facciamo sempre. E' un modo per ricordare il nostro capitano, tutto quello che stiamo facendo è per lui. Europa League? Non guardo la classifica, voglio pensare partita per partita. Bilancio mio campionato? Ho imparato tanto, a partire dalla lingua. Ancora devo migliorare tanto però: lo devo fare".